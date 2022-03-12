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السبت، 12-03-2022 06:02 م

أرقام كبيرة لمدرب الأهلي المصري ،، تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

رغم النتائج والأرقام الرائعة التي يقدمها المدير الفني الجنوب إفريقي للأهلي المصري بيتسو موسيمياني مع الأهلي المصري، إلا أن بعض جماهير القلعة الحمراء والأقلام الإعلامية المصرية والعربية تواصل الإنتقادات للمدرب رفضا لبعض النتائج أو المستويات في عدد من المباريات.



 
 
موقع ملاعب الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، قام بتجهيز إحصائية لأهم أرقام المدرب مع " الشياطين الحمر "، بعد الإعلان الرسمي عن تمديد عقده لمدة موسمين جديدين وكانت كالتالي : 

 

- قاد الأهلي في نسختين من دوري أبطال أفريقيا وتوج باللقب في المرتين.

- خاض السوبر الإفريقي في نسختين وتوج باللقب في النسختين.

- خاض نسخة واحدة من كأس مصر وتوج بلقبها.

- لم يتوج بلقب الدوري المصري .

- خاض نسختين من كأس العالم للأندية وتوج بالبرونزية مرتين.

- خاض 83 مباراة انتصر في 59، تعادل في 17 وخسر في 17 .

- يتصدر الدوري المصري حاليا بـ 28 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مع مباراة مؤجلة، وبدون أي خسارة .

- ودع كأس رابطة الأندية المصرية من دور المجموعات.

-يحل في وصافة مجموعته بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

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المصدر : ملاعب
 

 


 




 

 


 

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