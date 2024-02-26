أرقام موسى التعمري في مباراة مونبلييه ومارسيليا

الوكيل الإخباري - أحرز نجم المنتخب الوطني والمهاجم في صفوف فريق مونبلييه موسى التعمري، هدفًا في مرمى أولمبيك مارسيليا خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، والتي انتهت بفوز مارسيليا 4-1 في إطار الجولة 23 من الدوري الفرنسي.



وشارك التعمري في المباراة لمدة 78 دقيقة قبل أن يستبدل بزميله يان كاراموه، ووفقًا لشبكة "أوبتا"، قام التعمري بثلاث تسديدات، اثنتين منها على المرمى، وصنع فرصة واحدة لزملائه في الملعب.



وقدّم موسى التعمري أداءً جيدًا حيث قام بـ 24 لمسة للكرة، وقدّم 14 تمريرة بدقة وصلت إلى 85.7%، ولم يفقد الكرة ولم يرتكب أخطاء، واكتسب خطأ واحد.



وبهذا الهدف، يرتفع رصيد التعمري إلى 4 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، كما كان وراء تمريرة حاسمة واحدة.



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