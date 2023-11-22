أزمة برشلونة الاقتصادية مستمرة.. وناد إنجليزي يقدم الحل

الوكيل الإخباري - يتمسك نادي برشلونة، باستمرار كل لاعبيه الشباب البارزين مع الفريق، لاستكمال مشروعه، لكنه يواجه تحديات اقتصادية صعبة.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تجديد عقد أليخاندرو بالدي مع برشلونة حتى 2028، لا يعني استبعاد بيعه في الصيف المقبل إلى أحد أندية البريميرليغ، مشيرة إلى أن بالدي، كان أول رهان كبير للمدرب تشافي، على مواهب الباب، وكسب اللاعب الثقة على حساب جوردي ألبا وماركوس ألونسو.



وبسبب مستوى بالدي المتقلب هذا الموسم، بجانب إنه لم يعد حاسماً في الأمتار الأخيرة، وضعه تشافي على دكة البدلاء عدة مرات للحصول على راحة كي يستعيد تركيزه الذهني، وأوضحت أن بالدي لا يزال أساسياً في حسابات تشافي، لكن مصيره يعتمد على مستواه في المرحلة الحاسمة هذا الموسم.



وذكرت: "على الجانب الرياضي، لا ينوي برشلونة بيع بالدي، لكن اقتصادياً قد يكون ملزماً بدفع الكثير من الأموال في الصيف، إذا أراد التوقيع مع لاعب وسط أساسي وجناح جديد".



وأتمت الصحيفة في تقريرها: "هناك ناد إنجليزي مستعد لدفع مبالغ هائلة مقابل ضم بالدي، كما سبق أن اقترح خورخي مينديز وكيل اللاعب، طرحه للبيع لمساعدة البارسا اقتصاديًا في أزمته".

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