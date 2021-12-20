أزمة برلمانية في بريطانيا بسبب مباراة بدوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشادعت مجموعة من البرلمانيات البريطانيات لتغييرات فورية على القانون الخاص بشغب الملاعب في البلاد، بعد حادثة نجمة تشيلسي الإنجليزي، الأسترالية سمانثا كير، خلال مباراة يوفنتوس الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.وكان أحد المشجعين قد اقتحم مباراة تشيلسي ويوفنتوس لتقوم سمانثا كير بإعثاره بضربة بكتفها، مما استدعى الحكم منعها بطاقة صفراء، إلا أن الشرطة لم تتمكن من إعتقال المشجع بسبب عدم تجريم فعلته في ملاعب السيدات ببريطانيا .وبعد بحث المجموعات الحقوقية بالملف تبين أن مباريات كرة القدم النسائية في بريطانيا، غير مشمولة بالتشريعات الخاصة بحماية الملاعب من الأشخاص الذين يقتحمون الملاعب كما هو الحال في مسابقات الرجال؛ إذ تمنح القوانين الشرطة الحق باعتقال من يقومون بمثل تلك الأفعال .وفي تصريحات صحفية رصدها موقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل، قالت البرلمانية جولي إليوت، عضو لجنة الاختيار الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية: " إنه أمر مروع أن النساء الرياضيات اللواتي يمارسن كرة القدم في هذا البلد لا يحصلن على الحماية المناسبة مثل الرجال، آمل أن تنظر الحكومة في تغيير القانون بسرعة، لضمان الحفاظ على سلامة وحماية النساء اللواتي يلعبن اللعبة”.