أزمة بوطيب تنعش آمال أجانب الزمالك

الوكيل الإخباري - أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صدور قرار من الفيفا بحرمان الأبيض من إبرام أي تعاقدات، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب النزاع القضائي مع لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب.



ولعب بوطيب للزمالك بين يناير/ كانون الثاني 2019 والشهر نفسه من 2020، ولم يقدم المردود المتوقع.



وصدم خبر إيقاف القيد للمرة الثانية إدارة الزمالك، بعد فترة من الاستقرار عاشها الفريق الأبيض الذي تحسنت نتائجه في الدوري الممتاز، ووصل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان المجلس الحالي قد نجح في فك أزمة القيد السابقة، وتمكن من إبرام 10 صفقات في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد تسوية النزاع مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.



لكن من ناحية أخرى، سيستفيد عدد من اللاعبين غير المرغوب فيهم من هذا القرار، لا سيما أن إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز سيعيدون حساباتهم، في شأن خطة الدعم التي كانوا سينفذونها فور نهاية الموسم.



التجديد والأجانب



سيعمل مسؤولو الزمالك لحين حل أزمة خالد بوطيب، للحفاظ على قوام الفريق الحالي، قدر الإمكان.



وتنتهي عقود 5 لاعبين: محمد أشرف روقا ومحمد عواد و محمد صبحي ويوسف أوباما ومحمود علاء، وبالتالي سيتم حسم موقفهم دون تسرع.



لكن الأزمة الكبرى تكمن في ملف الأجانب، لا سيما أن كثير منهم لا يقدم الإضافة المطلوبة للفريق الأبيض على غرار البنيني سامسون أكينيولا والسنغالي إبراهيم نداي.



كما أن الجهاز الفني كان قد وضع التونسي سيف الدين الجزيري تحت التقييم بعد تذبذب مستواه في الموسم الجاري.



ولم يسجل المهاجم سامسون أكينيولا سوى 3 أهداف في 27 مباراة مع الزمالك، كما غاب السنغالي إبراهيم نداي كثيرا وعلى فترات بسبب إصاباته المتكررة.



وشارك نداي مع الزمالك منذ موسم 2022-2023 في 41 مباراة سجل خلالهما 8 أهداف فقط.



المعارين



يبقى ملف المعارين الأمل الأخير للزمالك في تعزيز صفوفه إن لم يتمكن مجلس الإدارة من حل قضية بوطيب سريعا.



ويعتبر المهاجم حسام أشرف المعار إلى نادي بلدية المحلة، من أبرز المعارين المميزين ببطولة الدوري الجاري، إذ ينفرد حاليا بصدارة الهدافين برصيد 11 هدفا.



ويمثل أشرف خيارا مغريا للعودة إلى الفريق لا سيما أن الفريق يحتاج بشدة لرأس حربة هداف.



كما يبرز أحمد محمود، الظهير الأيمن المعار لفريق الجونة، الذى يتألق مع الفريق الساحلي هذا الموسم وتم ضمه للمنتخب الأوليمبي.



كما يواصل لاعب الوسط حمدي علاء المعار حاليا لفريق سموحة تقديم مستوى جيد، ويعد أحد الخيارات المميزة في خانة "الارتكاز".

اضافة اعلان

ملاعب