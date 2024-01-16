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الثلاثاء، 16-01-2024 03:52 م

أزمة جديدة تواجه صفقة باريس العالقة

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الوكيل الإخباري - يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أزمة جديدة بشأن صفقة عالقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وذكرت شبكة UOL إسبورتي البرازيلية، أن هناك اتفاقا وشيكا بين ناديي بي إس جي وكورينثيانز، بشأن صفقة جابرييل موسكاردو.

وأضافت "لكن هناك أكثر من أزمة تهدد هذا الاتفاق وهو رغبة النادي الباريسي في تقسيط مبلغ الصفقة 20 مليون يورو على عدة دفعات".

وأوضحت أن النادي الباريسي متردد في إرسال الدفعة المالية الأولى 6.6 مليون يورو، بسبب خضوع لاعب الوسط الواعد لعملية جراحية.

وذكرت أن اللوائح تنص على ضرورة خضوع موسكاردو (18 عاما) لفحص طبي جديد، بعد التعافي من آثار العملية الجراحية في الكاحل.

وتابعت بأن هذا الإجراء القانوني ينذر بتأجيل صفقة انتقال جابرييل موسكاردو إلى بي إس جي حتى يونيو/ حزيران المقبل.

ويتواجد اللاعب البرازيلي حاليًا في العاصمة الفرنسية برفقة عائلته ووكلاء أعماله انتظارا لتوصل الناديين لاتفاق نهائي.

من جانبه، قال أوجوستو ميلو الرئيس الجديد لنادي كورينثيانز "لقد طلبت من موسكاردو العودة إلى البرازيل طالما هناك مخاطرة في الحصول على أموالنا".

وواصل رئيس النادي البرازيلي ضغطه على بي إس جي "ليتعافى اللاعب هنا في البرازيل وسيعود بعد شهرين ووقتها سنكون قادرين على بيعه بمبلغ أكبر".

 

ملاعب

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