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الأربعاء، 16-08-2023 02:00 م

أزمة ديمبلي تدفع برشلونة نحو المحاكم

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الوكيل الإخباري -  تلوح في الأفق، أزمة مرتقبة بين إدارة برشلونة، وموسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي، رغم انتقال اللاعب لصفوف باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ودفع باريس سان جيرمان 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة، وظفر بخدماته هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه كان من المفترض توزيع هذه القيمة على النحو التالي: يحصل برشلونة على 25 مليون يورو، وينال ديمبلي 15 مليون يورو، بجانب 10 ملايين يورو لموسى سيسوكو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حصول وكيل ديمبلي على هذا المبلغ كان شريطة حدوث ظروف معينة، وترى إدارة برشلونة أنها لم تتحقق، لذلك قرر النادي الكتالوني عدم دفع المبلغ.

وأضافت الصحيفة: "برشلونة مستعد للذهاب إلى المحاكم في هذه الأزمة مع وكيل ديمبلي".

وأشارت إلى برشلونة سجل إيرادات بقيمة 35 مليون يورو من بيع ديمبلي لدى رابطة الليجا، ما سيساعد النادي في ملف اللعب المالي النظيف وتسجيل اللاعبين الجدد.  

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