أزمة راموس في ريال مدريد.. الطرف الثالث

الوكيل الإخباري _ كشف تقرير صحفي إسباني، صباح اليوم الأحد، بعضًا من كواليس المفاوضات التي تجمع النجم الإسباني سيرجيو راموس بإدارة ناديه ريال مدريد، من أجل التجديد، حيث ينتهي العقد الحالي، صيف 2021.





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راموس البالغ من العمر 34 عامًا، دخل في خلاف شديد مع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد، إذ يرغب اللاعب في الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في سانتياجو برنابيو حتى صيف 2024، بينما تصر إدارة الريال على منحه عامًا واحدًا فقط.





صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية أشارت إلى أن أزمة ملف تجديد عقد راموس في ريال مدريد، يعود إلى ما وصفته بـ"الطرف الثالث".



وشددت على أن أكثر ما أغضب سيرجيو في الفترة الماضية، هي التسريبات التي خرجت إلى وسائل الإعلام بشأن الشروط التي وضعها من أجل الموافقة على التجديد، أو قيمة الراتب السنوي وغيرها من الأمور التعاقدية السرية.



وطالب راموس، بيريز، بإبعاد مجلس إدارة ريال مدريد عن المفاوضات الرسمية، والاكتفاء بالتفاوض بينهما بصورة شخصية، بعيدًا عن أعين الصحافة الإسبانية.



المصدر : ملاعب



