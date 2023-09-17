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الأحد، 17-09-2023 04:50 م

أزمة رودريجو تخيف ريال مدريد أمام سوسيداد

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الوكيل الإخباري -  يواجه ريال مدريد أزمة هجومية قبل مواجهة ريال سوسيداد، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويعاني هجوم ريال مدريد من غياب كل من فينيسيوس جونيور وأردا جولر، بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن رودريجو يعد الرهان الرئيسي للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، في الهجوم أثناء غياب فينيسيوس.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو يقدم الكثير من التضحية والالتزام، لكن يحيط به الكثير من الجدل بسبب تسجيل الأهداف.

وأوضحت أن رودريجو يعاني هذا الموسم مع ريال مدريد في اللمسة الأخيرة، حيث إنه يصوم عن زيارة الشباك مع الميرنجي منذ الجولة الأولى في الليجا، التي أحرز خلالها هدفا وحيدا ضد أتلتيك بيلباو.

ومنذ ذلك الحين، فإن رودريجو يقدم الكثير من السحر والقليل من الفاعلية، لذا يواجه جفافا تهديفيا، لكنه يسعى اليوم لإنهاء هذه الأزمة أمام سوسيداد.

ويريد رودريجو الاستفادة من عودته بمعنويات مرتفعة من التوقف الدولي مع منتخب البرازيل، بعد أن أحرز هدفين في المباراة الأولى ضد بوليفيا، ولعب دورا أساسيا في الفوز الصعب في المباراة الثانية ضد بيرو.

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