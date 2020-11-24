أزمة عنيفة داخل الهلال

الوكيل الإخباري _ كشف الإعلامي الرياضي محمد العنزي، عن أزمة عنيفة في الهلال، على طريقة "خناقة" الثنائي مايكون بيريرا ونور الدين أمرابط، في النصر.



وأظهرت اللقطات التلفزيونية، دخول مايكون وأمرابط، في مشادة عنيفة، بعد خسارة النصر، بهدفين دون رد أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.







وأشار العنزي في تصريحات تلفزيونية، إلى أن علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، قام بـ"توبيخ" حبيب الوطيان، حارس الفريق، بعد نهاية الشوط الأول.



وأوضح الإعلامي الرياضي، أن هذا "التوبيخ"، كشف عنه البليهي نفسه، والذي قال إنه تحدث مع الوطيان، بسبب عدم التفاهم بينهما، لمشاركة الأخير لأول مرة مع الهلال.





جدير بالذكر أن الوطيان، قدم مستوى مبهر، في مشاركته الأولى مع الهلال، منذ الانضمام إليه من الفتح، حيث حافظ على شباكه نظيفة أمام النصر.





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المصدر : ملاعب



