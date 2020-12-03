أزمة كبرى تضرب الهلال

الوكيل الإخباري - تأكد غياب ثلاثي فريق الهلال عبدالله المعيوف والإيطالي سيبستيان جيوفينكو وحارس المرمى حبيب الوطيان عن لقاء الفريق مع ضيفه الفتح غدا الخميس في المرحلة السادسة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).



ذكر الهلال على موقعه الألكتروني الرسمي أن جيوفينكو عانى من آلام في مفصل القدم، منعته من الدخول في معسكر الفريق، فيما تواجد المعيوف في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي، بعد أن عاودته آلام الإصابة السابقة.



أضاف موقع النادي السعودي أن الوطيان خضع لجلسة علاجية في العيادة إثر تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية.



يذكر أن الهلال، الذي توج مؤخرا بكأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه 2 / 1 على النصر يوم السبت الماضي، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد، حيث يتأخر بفارق نقطة واحدة عن الشباب (المتصدر)، علما بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراة مؤجلة.



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المصدر : ملاعب



