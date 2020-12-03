الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

تضخم مطلوب

مصدر طبي يكشف تفاصيل اصابات كورونا بالاردن الخميس

الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص بمشاجرة الصريح

حقيقة رصد جائزة مالية لمن يصور 5 مناهل على مستوى الشارع بعمان

محافظ إربد: حظر التجول سيطبق في الصريح لمدة 24 ساعة و 22 شخصا بقبضة الامن

لجنة الاوبئة : في هذه الحالة سنكون قد سيطرنا على كورونا

الارصاد : حالة ماطرة وعدم استقرار جوي بداية الاسبوع

حقيقة عدم فاعلية فحص كورونا وظهور النتائج الإيجابيّة الخاطئة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اعتداء اربد الذي ضجت به مواقع التواصل

إيعاز من وزير الداخلية

الخميس، 03-12-2020 03:22 م

أزمة كبرى تضرب الهلال

22fefb59-355c-4418-9952-6105d82fbbd4


الوكيل الإخباري - تأكد غياب ثلاثي فريق الهلال عبدالله المعيوف والإيطالي سيبستيان جيوفينكو وحارس المرمى حبيب الوطيان عن لقاء الفريق مع ضيفه الفتح غدا الخميس في المرحلة السادسة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

ذكر الهلال على موقعه الألكتروني الرسمي أن جيوفينكو عانى من آلام في مفصل القدم، منعته من الدخول في معسكر الفريق، فيما تواجد المعيوف في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي، بعد أن عاودته آلام الإصابة السابقة.

أضاف موقع النادي السعودي أن الوطيان خضع لجلسة علاجية في العيادة إثر تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية.

يذكر أن الهلال، الذي توج مؤخرا بكأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه 2 / 1 على النصر يوم السبت الماضي، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد، حيث يتأخر بفارق نقطة واحدة عن الشباب (المتصدر)، علما بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

98-150602-ronaldo-juventus-60-millions_700x400

إلى ماذا يسعى رونالدو بعد تسجيل هدفه رقم 750؟

afp-36060b3ab2f26fd5e67dbe6276a831fcaecc1221

نيمار : لم انتقل لباريس سان جيرمان من أجل اللعب في الدوري الأوروبي

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

124-154223-sergio-ramos-34years_700x400

كارثة .. ريال مدريد بدون راموس في دوري الأبطال

برشلونة4444

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم ضد فرينكفاروزي

أخبار متعلقة
EoDizFjW8AERmAL

مفاجأة في هدف الهلال الأول بالنصر.. ليس صدفة

imagick

رسالة عنيفة إلى إدارة السويكت بعد كارثة الهلال !

imagick-22

المعيوف يقتل فرحة الهلال بالكأس بـ صدمة مدوية

1120202810713788378910

النصر يتوعد الهلال بـ قرار رسمي خطير

هلال-15-1

أزمة عنيفة داخل الهلال

182d7638-2ffe-4c88-b675-e69ca5c8e606_16x9_1200x676

النصر يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الهلال