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السبت، 13-01-2024 04:10 م

أزمة نيوكاسل تمهد طريق برشلونة لصفقة مميزة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني عن عزم نيوكاسل يونايتد على تجنب خرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة المقبلة، عبر التخلي عن بعض لاعبيه في الصيف.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نيوكاسل بات منفتحا على بيع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش، بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى رغبة برشلونة في استغلال هذا الوضع، عبر التحرك من خلال مديره الرياضي ديكو، الذي يضع جيمارايش على رأس أولوياته، للتعاقد معه.

وأكدت الصحيفة أن خصم 10 نقاط من إيفرتون هذا الموسم، دفع مسؤولي نيوكاسل للحذر، خصوصا بعدما بلغت خسائر النادي 150 مليون جنيه إسترليني بآخر موسمين.

هذا الأمر قد يعرض الماكبايس لعقوبات مالية تحرمه من الصفقات أو تعرضه لخصم نقاط منه في الموسم المقبل، وهو ما يدفعه لمحاولة بيع بعض لاعبيه رغما عنه.

ولن يجد النادي الكتالوني طريقه سهلا نحو الدولي البرازيلي، الذي يحظى أيضا باهتمام باريس سان جيرمان، فضلا عن سعره المرتفع في سوق الانتقالات.

وسيحاول جيماريش والمهتمون بضمه لتخفيض المبلغ المطلوب نظير بيعه، في ظل تضمن عقده شرطا جزائيا تبلغ قيمته 115 مليون يورو.

ويرغب برشلونة في التوصل لاتفاق مع نيوكاسل، يقضي بضم لاعب ليون السابق مقابل 80 مليون يورو، كتكلفة إجمالية للصفقة. 

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