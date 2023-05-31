أسبوع حاسم في مستقبل ميسي.. وبرشلونة متفائل

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات بشأن إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة، في الموسم المقبل.



وينتهي تعاقد ميسي مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري وتؤكد كل المؤشرات بأنه بصدد الرحيل عن جدران حديقة الأمراء بعد عامين بالقميص الباريسي.



وينتظر برشلونة رد رابطة الليجا، بشأن خطته المتعلقة بالرواتب، لعقد صفقات جديدة، وتسجيل عقود لاعبيه.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة ينتظر رد رابطة الليجا، خلال الأسبوع المقبل، من أجل تقديم عرضه لليونيل ميسي.



وأضافت الصحيفة، أن برشلونة جهّز عرضه الأول بالفعل لميسي، لكن دون أن يتقدم به، في انتظار رد رابطة الليجا، علمًا بأن البرغوث الأرجنتيني ينوي اتخاذ قراره قريبًا.



ويتوقع برشلونة، أن توافق الرابطة على الاقتراح المقدم من جانبه، ووقتها سيجتمع رئيس البارسا خوان لابورتا مع خورخي ميسي، والد ووكيل ليو، من أجل إنهاء جميع التفاصيل.



يشار إلى أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت وجود عرض مغرٍ من نادٍ سعودي على طاولة ميسي.

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