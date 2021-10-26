أستراليا تتفوق على البرازيل ،، تطور كبير للعملاق الآسيوي

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الوكيل الإخباري - أنس عشاوإن كانت أستراليا خارج قارة آسيا جغرافيا، إلا أنها جزء من المعادلة الآسيوية كرويا وتطورها الكبير ينعكس على قارتنا من ناحية الاحتكاك والتنافسية، دون إغفال الظلم الواقع على منتخباتنا بسبب خطفها لمقعد آسيوي دائم في أغلب منافسات كؤوس العالم .على الصعيد النسوي فإن التطور الكروي مستمر، ولم تكتف الأستراليات بالمركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020، بل إنهن صعدن من التحضيرات لكأس أمم اسيا الهند 2022، وكأس العالم اللذي سيقام في أستراليا ونيوزلندا عام 2023، وذلك من خلال خوض مباريات ودية على أعلى مستوى .آخر المباريات كانت أمام العملاق البرازيلي، الذي واجه الأستراليات في مبارتين على ملعب الأخيرات "كوم باك ستيديوم"، الأولى انتهت بالتعادل 2/2 يوم السبت 23/10، فيما فازت أستراليا اليوم الثلاثاء بنتيجة 3/1 في تأكيد على التطور الكبير للمنتخب الأسترالي .