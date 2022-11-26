أستراليا تتقدم على تونس 1-0 في الشوط الأول بكأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - تقدم منتخب أستراليا على تونس بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما باستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.



تبادل منتخبا أستراليا وتونس الجانب الهجومي في أحداث الـ 45 دقيقة من الشوط الأول، وأظهر كل منهما أنيابه الهجومية.



وفي الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، أهدر يوسف المساكني فرصة إحراز هدف التقدم لصالح منتخب تونس.



وبالدقيقة 24، خطف ميتشيل دوك الهدف الأول لصالح منتخب أستراليا برأسية داخل شباك دحمان حارس تونس.



وفي الدقيقة 41، أهدر محمد دراجر فرصة إحراز هدف التعادل لصالح منتخب تونس، أمام أستراليا.



وأضاع يوسف المساكني فرصة محققة أخرى لصالح منتخب تونس أمام أستراليا، بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

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