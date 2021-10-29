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الجمعة، 29-10-2021 11:28 ص

أستراليا تواجه السعودية في تصفيات كأس العالم في سيدني

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الوكيل الاخباري - ستلعب أستراليا ضد السعودية في سيدني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أول مواجهة تخوضها على أرضها في أكثر من عامين.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-0 على نيبال في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وما زالت أستراليا تطبق قواعد صارمة وستواجه السعودية متصدرة المجموعة الثانية في الدور الثالث بوجود نحو 22500 متفرج وهو وما يمثل 75% من سعة ملعب ويسترن سيدني.

وتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية بعد خسارتها 1-2 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

وقال مدرب أستراليا غراهام أرنولد، في إفادة صحفية "أعتقد أن اللعب أمام جماهيرنا في ملعب رائع سيساعدنا كثيراً".

ولم يتضح موقف مباراة أستراليا الأخرى في التصفيات في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت الصين تأمل في إقامة مباراتها ضد أستراليا على أرضها، لكن الحجر الصحي الصارم في البلاد ربما يؤدي إلى نقل المواجهة إلى منطقة الخليج.

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