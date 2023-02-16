أستون فيلا مستعد لبيع أفضل حارس مرمى في العالم

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن أستون فيلا مستعد لبيع حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيز الصيف المقبل.



أوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الإنجليزي لا تمانع الاستغناء عن أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022، مشيرة أن الإدارة تسعى إلى كسب مقابل مادي يساعدها على تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



وذكرت أن أستون فيلا سيستمع إلى العروض التي تلقاها لضم مارتينيز خاصة أن الأخير تحدث علانية حول رغبته في اللعب مع فريق يشارك بدوري أبطال أوروبا.

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