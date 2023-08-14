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الإثنين، 14-08-2023 04:10 م

أستون فيلا يخسر مدافعه لفترة طويلة

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الوكيل الإخباري - خسر أستون فيلا جهود مدافعه تايرون مينجز الذي سيضطر لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل (1-5).

وتعرض الدولي الإنجليزي للإصابة خلال الشوط الأول بعد التحامه بالمهاجم السويدي ألكسندر أيزاك، ما اضطر الطاقم الطبي لنقله إلى خارج الملعب على حمالة.

وأفاد أستون فيلا أن قلب الدفاع البالغ من العمر 30 عاما يواجه "فترة طويلة من إعادة التأهيل".

وتشكل إصابة مينجز ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، بعد أيام معدودة على تعرض الجناح الأرجنتيني إميليانو بوينديا لإصابة في أربطة الركبة ما سيبعده عن الملاعب حتى 8 أشهر.

وقال أستون فيلا في بيان إن "تايرون مينجز تعرض لإصابة بليغة في الركبة.. خرج الدولي الإنجليزي من الملعب على حمالة بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة فيلا مع نيوكاسل يونايتد".

وكشف أن "المدافع خضع لفحوص ويحتاج للأسف الى إجراء عملية جراحية قبل أن يبدأ عملية إعادة تأهيل طويلة".

ولم يغب مينجز الذي انتقل إلى فيلا من بورنموث عام 2018، سوى عن 12 مباراة في الدوري منذ عودة الفريق للبريميرليج عام 2019.

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