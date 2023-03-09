أسطورة النصر يوجه رسالة لجماهيره قبل الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - وجه ماجد عبد الله، أسطورة نادي النصر السعودي، رسالة لجماهير ناديه لدعم لاعبي فريقه قبل الكلاسيكو المرتقب أمام اتحاد جدة.



ويحل النصر مساء اليوم الخميس ضيفًا على اتحاد جدة في مباراة بالجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في لقاء يعد الأهم للفريقين هذا الموسم.



وكتب ماجد عبد الله صباح الخميس عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "مباراة النصر من أمام الاتحاد مهمة جدًا، ويجب علينا جميعًا دعم اللاعبين لتحقيق الانتصار حضور الجماهير والمؤازرة مطلب لكل مشجع".



يذكر أن النصر يتصدر المسابقة بـ46 نقطة، بينما يحل الاتحاد ثانيًا بـ44 نقطة، وهذا سر أهمية للفريق الفائز اليوم.



وانحصرت المنافسة بين النصر والاتحاد بعد ابتعاد الهلال، بتراجعه إلى المركز الخامس رغم أن له مباراتين مؤجلتين، وأيضًا اهتزاز مستوى الشباب في الفترة الحالية، وله الآن 40 نقطة في المركز الثالث.

اضافة اعلان

ملاعب