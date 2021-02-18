أسطورة برشلونة يؤكد رحيل ميسي عن الفريق

الوكيل الاخباري - انتقد البرازيلي ريفالدو، أسطورة فريق برشلونة الإسباني السابق وسفير موقع «بيتفير» الحالي، الصورة التي قدمها البلوجرانا أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الهزيمة (1-4) التي تجرعوها في كامب نو في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا مؤكدًا أنها ستكون لها عواقب على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اضافة اعلان



وأكد ريفالدو بحزم أكثر من أي وقت مضى حول هزيمة برشلونة: «لا يوجد لاعب واحد في الفريق يؤمن بالعودة، من المستحيل تغيير المشهد، وهذا الهزيمة أمام باريس سان جيرمان ستكون في جميع الاحتمالات تقريبًا آخر مباراة لميسي في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في كامب نو».



وأصر ريفالدو: «لا يمكن لبرشلونة أن يمنح ميسي الإمكانية الحقيقية للقتال من أجل أي لقب مهم، ومستقبله سيكون في باريس سان جيرمان، والأكثر من ذلك مشاهدة ليونيل لقوة الباريسيين في المباراة، فهو فريق يمكن أن يمنحه خيار الاستمرار في الفوز بالألقاب».



ونزع ريفالدو من ميسي مسؤولية هزيمة برشلونة في المباراة أمام باريس سان جيرمان: «ميسي يبلغ من العمر أكثر من ثلاثين عامًا، ولا يزال يتولى مسؤولية الفريق، وفوق كل ذلك، رأى هذا الموسم كيف انفصل عن أفضل شريك له، لويس سواريز، في صفقة بيع غير مفهومة ساعدت في جعل أتلتيكو مدريد أقوى من أي وقت مضى، حيث أصبح سواريز الآن الهداف الحالي لليجا».



ريفالدو أنقذ المدرب الهولندي رونالد كومان من الانتقادات التي طالته ويعتقد أنه فعل الشيء الصحيح بالدفع أساسيًا في المباراة أمام باريس سان جيرمان بجيرارد بيكيه، المتعافي مؤخرًا من الإصابة.



وقال ريفالدو في هذا الصدد: «قرأت النقد الموجه إلى كومان بسبب وضع بيكيه، ولكن كيف لا يمكنه وضعه، إذا لم يكن لديه لاعبين جيدين لشغل هذا المركز، فمن الطبيعي أن يضع بيكيه على الفور على الرغم من أنه لم يصل إلى مستواه في المنافسة».



وعقد البرازيلي مقارنة بين فريق البلوجرانا والفريق الباريسي: «هذا يظهر فقط أن برشلونة ليس لديه فريق، ولا يمكنهم التناوب عندما لا يكون اللاعبين الأفضل حاضرين، ويحدث العكس لباريس سان جيرمان، الذي لعب بدون نيمار ودي ماريا ومع ذلك فقد حصلوا على أحد عشر فريقًا قويًا للغاية».



وأكد ريفالدو على دعمه لخوان لابورتا لتولى منصب رئاسة برشلونة مرة أخرى: «نعم، أعلن علنا أنني أدعمه لأنني أعتقد أن النادي يحتاج إلى شخصية رئيس قوي قادر على إعادة النادي إلى حيث ينتمي، للقتال واستعادة المكانة التي يجب أن يحتلها دائمًا».



يعتقد ريفالدو أن مشكلة برشلونة يمكن أن تمتد إلى بقية الفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا وخاصة إلى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الفريق الأقوى نظريًا من الثلاثة الآخرين الذين ما زالوا في المنافسة.



وحذر ريفالدو في هذا السياق: «ما حدث مع برشلونة يجب أن يكون بمثابة تحذير للفرق الإسبانية، وسيقضى ريال مدريد أيضًا وقتًا سيئًا أمام أتالانتا، وليس الأمر أنهم أفضل بكثير في الليجا، حتى أتلتيكو مدريد، فريق صعب وصخري، لكني أعتقد أنه يملك فرصة العبور بنسبة 50٪ مع تشيلسي».



