أسطورة توتنهام: هاري كين لن يندم على الرحيل

الوكيل الإخباري - يرى أسطورة توتنهام جوس بويت، أن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، لن يندم على مغادرة السبيرز، رغم انتعاشة الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.



وقال بويت، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "هاري كين يؤدي بشكل جيد للغاية في بايرن ميونخ، لذا لا يمكنه أن يشعر بأي ندم على ترك توتنهام".



وأضاف: "أنا متأكد أنه سيتساءل ماذا حدث في توتنهام بالنظر إلى أنه قضى السنوات الـ3 الماضية يلعب في نصف ملعبه بأسلوب دفاعي، والآن فجأة أصبح الفريق يلعب كرة هجومية بدونه".





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وتابع: "أعتقد أن أنجي بوستيكوجلو أحدث تأثيرًا رائعا ويقدم كرة القدم مذهلة".



وواصل: "كانت هناك بعض المباريات التي شهدت الكثير من الأهداف وكان ذلك متوقعًا، وأعتقد ما يحدث يحظى بترحيب مشجعي توتنهام، والآن يتعلق الأمر بمعرفة إذا ما كان الفريق يستطيع الحفاظ على ذلك".



واختتم: "لا أعتقد أن هاري كين سيشعر بأي ندم بشأن مغادرة توتنهام، لأنه يلعب مع أحد أفضل الفرق في العالم. إن بايرن ميونخ ينافس على كل الألقاب، لكن بالتأكيد سيكون هناك شيء ما داخل اللاعب. إنه يعتقد أن ما يحدث في توتنهام أمر لا يصدق".

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