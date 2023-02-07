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الثلاثاء، 07-02-2023 03:18 م

أسطورة ريال مدريد يرفض عرضا جديدا من البريميرليج

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الوكيل الإخباري -  تلقى أسطورة ريال مدريد، عرضًا جديدًا للتدريب بالدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة "آس"، إن ليدز يونايتد، عرض على النجم راؤول جونزاليس، مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لجيسي مارش.

وسبق وأن تلقى راؤول، مدرب ريال مدريد "كاستيا"، عرضًا لتدريب أستون فيلا منذ أشهر قليلة، قبل تولي أوناي إيمري المسؤولية.

وأضافت الصحيفة، أن راؤول رفض العرض المقدم من ليدز يونايتد، كما لم يقبل عرض أستون فيلا الذي سبقه، وقرر البقاء في منصبه الحالي.

ويهدف راؤول لتولي القيادة الفنية لريال مدريد، خلال الموسم المقبل، حال عدم بقاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وحقق راؤول نجاحات كبيرة رفقة ريال مدريد "كاستيا"، وتم اقتراح اسمه أكثر من مرة لقيادة الميرنجي.

ويعتبر راؤول واحدا من أساطير ريال مدريد عبر التاريخ، وأحد أفضل الهدافين في تاريخ النادي بجميع المسابقات.

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