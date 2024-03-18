أسطورة فرنسا يتطلع لمساعدة مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - ألمح النجم الفرنسي المعتزل إريك كانتونا، إلى رغبته في شغل منصب إداري بمانشستر يونايتد، تحت قيادة المالك الجديد، جيم راتكليف.



وقال كانتونا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية "لدي ارتباطات كثيرة جدا، لذا أحب أن أكون مديرا".



وتابع "أعمل بجدية في كل ما أقوم به، وأسعى لتقديم 100% لأكون على قدر الثقة".



ونوه "ليس لدي الوقت الكافي لأكون مدربا، ولكن ربما أعمل في منصب آخر".



وشدد "أعتقد أن المانيو سيكون أفضل مع جيم راتكليف، فهو رجل أعمال عظيم، ومحب للنادي، وشغوف جدا بالرياضة".



وبرر إريك كانتونا، اعتزاله كرة القدم ببلوغه 30 عاما بسبب فقدان الشغف، مشيرا إلى أنه كان بوسعه الاستمرار في الملاعب لخمس أو سبع سنوات أخرى.



وختم تصريحاته "لم ألعب كرة القدم من أجل المال أبدا، بل كنت سأدفع الكثير من المال من أجل اللعب لمانشستر يونايتد".



واتجه إريك كانتونا للتمثيل بعد اعتزاله كرة القدم، ويستعد حاليا لإصدار ألبوم غنائي.

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