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الإثنين، 09-01-2023 03:51 م

أشرف حكيمي ومبابي يزوران مراكش

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الوكيل الإخباري - وصل المغربي أشرف حكيمي وزميله الفرنسي كليان مبابي، لاعبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى مدينة مراكش المغربية، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فيها .

وقام حكيمي وصديقه مبابي بزيارة مراكش مباشرة بعد قضائهما فترة من إجازتهما بالولايات المتحدة الأمريكية، حضرا خلالها إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وأوضحت مصادر "هسبريس"، أن نجمي الفريق الباريسي، اللذين قضيا السبت لحظات ممتعة بمطعم وحانة بالحي الشتوي بمدينة مراكش، سيتوجهان، مساء الأحد، إلى صحراء المنطقة السياحية "أگفاي" بإقليم مراكش، كمكان فريد من نوعه تتنوع مناظره الطبيعية بين الصخور والتلال والوديان ويوفر كل سبل الرفاهية والراحة ليعيشا تجربة البر والمغامرة بالهضاب المترامية، بعدما منحهما مدرب الفريق الفرنسي بضعة أيام راحة إثر نهاية بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

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ومن المرتقب أن تخص مدينة القصر الكبير أشرف حكيمي باستقبال يوم الثلاثاء المقبل، في سياق مواصلة الاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022

 

 

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