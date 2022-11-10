أشياء تظهر لأول مرة فى كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - بدأ العد التنازلي على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي المنافسة الأهم في كل أنحاء العالم في دنيا الساحرة المستديرة؟



موعد بطولة كأس العالم 2022



تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر فى الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا ضخما بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباريات، المقرر إقامتها على 8 استادات تم تجهيزها لاستضافة العرس العالمي.



ولعل المونديال المنتظر في قطر تعد أبرز سماته كونه الأول داخل بلد عربي إلا أن هناك العديد من الأشياء التي سنراها لأول مرة أيضا بخلاف تواجده في قطر



ونستعرض في التقرير التالي أبرز المستجدات التي ستظهر في المونديال



1 - مشاركة حكام من السيدات



بين 105 حكام أعلن الاتحاد الدولي " فيفا" اختيارهم ، اختار فيفا الفرنسية ستيفاني فرابار والرواندية ساليما موكاسانجا واليابانية يوشيمي ياماشيتا، بالإضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات: البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياز ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت ليحكمن بعض مباريات البطولة





2 - تصفير عداد الإنذارات



إذا تلقى لاعب أو مسؤول إنذارين في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه تلقائيا في المباراة التالية لمنتخبه ، لكن لتجنب حرمان أي لاعب من خوض المباراة النهائية بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة في نصف النهائي، يتم تصفير عداد الإنذارات بعد ربع النهائي.



3 - تقنية التسلل شبه آلية



أعلن "فيفا" بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أن تقنية التسلل نصف آلية ستوفر لطاقم التحكيم تنبيهًا آليًا بوجود حالة تسلل بدقة شديدة، كما أنها تحسن عملية التواصل مع المشجعين داخل الاستادات ومن خلف شاشات التليفزيون، وذلك بعد اختبار تلك التقنية فى آخر 3 بطولات تابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم.



وتستخدم التكنولوجيا الجديدة 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة فى الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، من أجل احتساب الموقف الدقيق الذى يتواجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل.



4 - كرة جديدة للمونديال



وتَلعب الكرة الرسمية لمونديال قطر دوراً جوهرياً إضافياً فى كشف حالات التسلل الصعبة، إذ ستُزوَّد بمستشعر وحدة القياس بالقصور الذاتى ليرسل كل بيانات حركة الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو بسرعة تُقدّر بـ500 مرة في الثانية، ما سيتيح معرفة مكان ركلها بدقة لا متناهية، إضافة إلى أنه ومن خلال الجمع بين بيانات تتبع اللاعبين وبيانات الكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ستوفر التكنولوجيا شبه الآلية تنبيها تلقائيا لحكام الفيديو والمباراة كلما استقبل مهاجم متسلل الكرة من أحد زملائه فى المنتخب، وحينها يتحقق حكام الفيديو من وضعيات التسلل المقترحة من البرنامج بالنظر لمكان ركل الكرة وخط التسلل قبل إبلاغ الحكم الرئيسي بالقرار، ولا تستغرق هذه العملية الدقيقة برمتها أكثر من بضع ثوان فقط.



وبعد أن يؤكد الحكام قرار التسلل، يُصدر البرنامج بالاعتماد على البيانات والإحداثيات التي جمعها محاكاة ثلاثية الأبعاد تُوضح بشكل مثالى موقع أطراف اللاعبين لحظة لعب الكرة، وستُعرض هذه الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد على الشاشات العملاقة للاستاد، كما ستُتاح لمؤسسات البث الشريكة لـ FIFA حتى تعرضها على المشاهدين في شاشاتهم بأكثر الطرق وضوحا.



5 - زيادة عدد التبديلات



كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن عن إجراء بعض التعديلات التي وضعها على قوانين كرة القدم، وفقا لرؤية الفرنسي أرسين فينجر المسؤول عن تطوير الكرة داخل الاتحاد، حيث تم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي، كما يستمر قاعدة إجراء التبديلات في 3 فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين وهو الامر الذي سيظهر أول مرة في مونديال قطر

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