الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 11:34 ص

أغرب لقطة طريفة في مباراة المغرب والبرتغال بمونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري - لم تخلو مواجهة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022، من اللقطات الطريفة لكن أبرزها كانت للنجم المغربي جواد اليامق، مدافع بلد الوليد.

وبرزت لقطة خلال المباراة التي شهدت تقدم "أسود الأطلس"بهدف يوسف النصيري، في شباك البرتغال، في الدقيقة 42، عندما وصلت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها المدافع المخضرم بيبي برأسه، لكنه ضيع طريق المرمى بطريقة غريبة.

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وجاءت هذه الفرصة في الدقيقة السابعة بعد التسعين، لتحرم البرتغال من هدف التعادل، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت بدل الضائع والمباراة.

وعلى إثر ذلك قام اليامق بطبع قبلة على رأس بيبي، بطريقة مضحكة، ولاقت رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 

 

وعلقت صحيفة lequipe الفرنسية على هذه اللقطة بالقول: "عندما قبل اليامق جمجمة بيبي".


وأضافت: "لا أحد يفكر في الدخول في كرة مشتركة مع بيبي، فما بالكم بمن تجرأ بطبع قبلة على جمجمته؟ هذا ما فعله قلب دفاع منتخب المغرب جواد اليامق".


وحقق "أسود الأطلس" إنجازا تاريخيا ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العال.


وضرب المنتخب المغربي، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، مع المنتخب الفرنسي.

 

 

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