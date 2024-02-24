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السبت، 24-02-2024 03:27 م

أغلى تذكرة بـ790 ألف دولار.. إنتر ميامي الأكثر سخونة

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الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن تذاكر مباريات فريق إنتر ميامي في الموسم الجديد هي "الأكثر سخونة" في الدوري الأمريكي.

قالت صحيفة ديلي ميل إن "النادي الذي يضم في صفوفه النجم ليونيل ميسي حقق اكتساحاً كبيراً لقائمة أغلى متوسط 10 تذاكر في الدوري للموسم الحالي".

وأوضحت: "تعد مباراة إنتر ميامي ضد فيلادلفيا يونيون من بين أغلى المباريات، ولكن أغلى تذكرة في الدوري الأمريكي هذا الموسم هي مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس غالاكسي، والتي يصل فيها سعر أغلى تذكرة إلى 790 ألف دولار".

وأضافت: "مباريات ميامي ضد غالاكسي، وفيلادلفيا يونيون، وتورونتو إف سي، وسي إف مونتريال، وكولومبوس كرو، وفانكوفر وايت كابس، ودي سي يونايتد، ونيويورك سيتي إف سي هي أغلى 10 تذاكر في المتوسط".

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