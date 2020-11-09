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الإثنين، 09-11-2020 12:54 م

أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

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الوكيل الإخباري _ جذب الدوري السعودي للمحترفين العديد من النجوم المميزين خلال الفترة الماضية، لتحتل البطولة المحلية مركزًا متقدمًا وسط الدوريات الكبرى من حيث القيمة السوقية.

وتصدر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى السابق، قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.


وكان النصر قد أعلن عن رحيل أحمد موسى عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليغادر بعد قضاء موسمين مع الفريق الكروي.

وقرر مسؤولو النصر في اللحظات الأخيرة من سوق انتقالات الصيف، إبعاد المحترف النيجيري أحمد موسى وتسجيل البرازيلي بيتروس لاعب الوسط بدلاً منه بعد أن كان مستبعداً بقرار من المدرب روي فيتوريا.

قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري .. هاري كين انضم لهم
1- أحمد موسى (النصر) – 16.5 مليون يورو
2- غونزالو مارتينيز (النصر) – 16.36 مليون يورو
3- جوزيف سوزا (الأهلي) – 12 مليون يورو
4- جوليانو دي باولا (النصر) – 10.5 ملايين يورو
5- دجانيني تفاريس (الأهلي) – 10.24 مليون يورو
6- نيكولاي ستانسيو (الأهلي) – 10 ملايين يورو
7- ألكسندر بريجوفيتش (الاتحاد) – 10 ملايين يورو
8- يحيى الشهري (النصر) – 9.8 ملايين يورو
9- أندري كاريلو (الهلال) – 9.5 ملايين يورو
10- غاري رودريغيز (الاتحاد) – 9 ملايين يورو


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المصدر : ملاعب 

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