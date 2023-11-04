أفضل 33 لاعبا في تاريخ كأس العالم - أسماء

الوكيل الإخباري - غاب الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، عن قائمة أفضل 33 لاعبا في تاريخ بطولة كأس العالم، التي انطلقت للمرة الأولى في أوروغواي عام 1930.



رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مونديالية مختلفة بين عامي 2006 و2022، لكنه لم يترك بصمة تهديفية واضحة باستثناء كأس العالم روسيا 2018 عندما هز شباك منتخب إسبانيا بـ "هاتريك".



وأعدت مجلة fourfourtwo الإنجليزية واسعة الانتشار، تصنيفا بشأن أفضل 33 لاعبا في تاريخ بطولة كأس العالم، والتي شهدت منافسة قوية بين البرازيلي بيليه، والثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي ودييغو أرماندو مارادونا.





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جاء بيليه على صدارة الترتيب وهو الوحيد تاريخيا الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات، ولعب خلالها دورا مؤثرا خلال نسخ أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 12 هدفا كاملا في 14 مباراة فقط.



وفي المركز الثاني، حل الأسطورة ليونيل ميسي بعد أن حقق حلمه الأكبر وتُوج باللقب في قطر 2022، بعد الإخفاق بشكل ذريع في 4 نسخ متتالية بين عامي 2006 و2018.



وحل مارادونا ثالثا وهو بطل مونديال 1986 في المكسيك، ثم البرازيلي رونالدو نازاريو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم بـ15 هدفا، والمتوج باللقب مرتين عامي 1994 و2002.



أفضل اللاعبين في تاريخ كأس العالم:



البرازيلي بيليه



الأرجنتيني ليونيل ميسي



الأرجنتيني مارادونا



البرازيلي رونالدو نازاريو



الفرنسي زين الدين زيدان



الألماني فرانز بكنباور



الفرنسي كيليان مبابي



البرتغالي أوزيبيو



الألماني ميروسلاف كلوزه



البرازيلي غارينشيا



البرازيلي جارزينيو



الهولندي يوهان كرويف



الفرنسي جوست فونتين



البرازيلي كارلوس ألبرتو توريس



الإيطالي فابيو كانافارو



الروسي ليف ياشين



الإنجليزي بوبي مور



الإيطالي باولو روسي



الألماني غيرد مولر



الإسباني تشافي هيرنانديز



البرازيلي ريفالدو



الفرنسي ميشيل بلاتيني



البرازيلي كافو



الألماني لوتار ماتيوس



المجري فيرينتس بوشكاش



الألماني توماس مولر



الألماني يورغن كلينسمان



الإنجليزي غاري لينيكر



الهولندي دينيس بيركامب



الألماني أوليفر كان



الإنجليزي جيوف هورست



الكاميروني روجيه ميلا



البيروفي توفيلو كوبيلاس

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