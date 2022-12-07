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الأربعاء، 07-12-2022 11:19 ص

أكثر من مدرب.. الركراكي يستجيب لتوسلات مشجع مغربي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - استجاب وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب لأحد المشجعين الذين أحاطوا استاد المدينة التعليمية قبل المباراة المصيرية أمام إسبانيا في مونديال "قطر 2022".

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وقام الركراكي بلفتة إنسانية بحق مشجع مغربي خلف الأسوار الحديدية كان ينادي على مدرب "أسود الأطلس" من أجل حضور المباراة.


وبالفعل استجاب المدرب، ومنح أحد رجال الأمن تذكرة كهدية للمشجع، ولم يدخل الاستاد إلا بعد التأكد من وصول التذكرة للمشجع المتوسل.

 

 

وتربط الركراكي علاقة قوية بجماهير منتخب بلاده بعد حملة انتقادات طالته قبل أن ينجح في قيادة منتخب المغرب لربع نهائي مونديال قطر حيث يلتقي "أسود الأطلس" مع البرتغال التي أطاحت بسويسرا بعد الفوز بنتيجة 6-1، السبت المقبل.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

 

 

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