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الثلاثاء، 22-03-2022 08:23 م

أكثر من مليار و300 مليون دولار للمنتخب المغربي في حال التأهل للمونديال

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أكدت وسائل الإعلام المغربية توجه اتحاد كرة القدم لتقديم مكافآة تاريخية للمنتخب الأول لكرة القدم في حال تأهله لكأس العالم قطر "2022" .اضافة اعلان



 
وتزيد قيمة المبالغ المرصودة للمنتخب المغربي المليار و300 مليون دولار أمريكي، وهي أرقام فلكية لمنتخب كرة قدم، وقد لا يحصل عليها لاعبو المنتخب الذي سيتوج ببطولة كأس العالم.


وتنتظر منتخب المغرب مبارتي جولة الحسم من تصفيات المونديال، عندما يواجه الكونجو ذهابا وإيابا بعد أيام .


ولا تمر كتيبة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بفترة مثالية، حيث شهد اعتذار العديد من اللاعبين عن تمثيل المنتخب المغربي، وفي مقدمتهم لاعب تشيلسي الإنجليزي أشرف حكيمي .

 




 

 


 

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