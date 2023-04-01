ألكاراز يتأهل لنصف نهائي ميامي للتنس

الوكيل الإخباري - تأهل المصنف الأول على العالم، الإسباني كارلوس ألكاراز، للدور نصف النهائي ببطولة ميامي المفتوحة، بعد تغلبه على الأمريكي تايلور فريتز في دور الثمانية.



تغلب ألكاراز على الفائز ببطولة إنديان ويلز في 2022، 6-4 و6-2، في مباراة استمرت 79 دقيقة.

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وفي حال تتويجه بلقب بطولة ميامي، سينضم ألكاراز لقائمة الفائزين بثنائية "صن شاين"، والتي تضم فيدرر (2005 ، 2006 ، 2007)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش (2011، 2014، 2015، 2016)، والأمريكي أندريه أغاسي (2001)، والتشيلي مارسيلو ريوس (1998)، والأمريكي بيت سامبراس (1994)، والأمريكي مايكل تشانغ (1992)، والأمريكي جيم كورير (1991).



ويلتقي ألكاراز في نصف النهائي مع الإيطالي جانيك سينر، بعد أن التقيا في نصف نهائي إنديان ويلز قبل أسبوعين، وفاز وقتها اللاعب الإسباني بمجموعتين نظيفتين.

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