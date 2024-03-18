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الإثنين، 18-03-2024 03:08 م

ألكاراز يحصل على 1.1 مليون دولار كجائزة فوزه بإنديان ويلز

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الوكيل الإخباري - تسلم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، شيكا بقيمة 1.1 مليون دولار وهي جائزة فوزه أمس الأحد ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة ذات ال1000 نقطة بعد تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف في النهائي.

وبلغ إجمالي جوائز البطولة هذا العام 19 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.5 مليونا مقارنة بنسخة العام الماضي.

والأمر الغريب أنه بالرغم من أن جوائز النسخة الماضية كانت أقل من الحالية إلا أن ألكاراز كان قد حصل على 1.262 مليون دولار كجائزة فوزه بالبطولة في العام الماضي مقابل 1.1 مليون هذا العام، وذلك وفقا لبيانات اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

يذكر أن اللاعب الشاب (20 عاما) منذ بداية مسيرته وحتى هذه اللحظة قد حصل على جوائز بقيمة نحو 27.5 مليون دولار. 

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