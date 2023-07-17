ألكاراز يحكم قبضته على عرش لاعبي التنس

الوكيل الإخباري - عزز النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، إثر فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون.



وتغلب ألكاراز على ديوكوفيتش مساء الأحد في نهائي ويمبلدون ليتوج بلقب ثالث بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى بالموسم ويحكم قبضته على صدارة التصنيف؛ حيث رفع رصيده من النقاط إلى 9675 نقطة مقابل 8795 نقطة لديوكوفيتش بالمركز الثاني.

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ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي أي تغييرات مقارنة بالنسخة السابقة.



وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى:



- الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الأول برصيد 9675 نقطة



- الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8795 نقطة



- الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 6520 نقطة



- النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5005 نقاط



- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4850 نقطة



- الدنماركي هولجر رون في المركز السادس برصيد 4825 نقطة



- الروسي أندريه روبليف في المركز السابع برصيد 4525 نقطة



- الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3975 نقطة



- الأمريكي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط



- الأمريكي فرانسيس تيافوي في المركز العاشر برصيد 3130 نقطة

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