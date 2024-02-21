ألكاراز ينسحب من ريو المفتوحة بسبب الإصابة

الوكيل الإخباري - نسحب الإسباني كارلوس ألكاراز من منافسات بطولة ريو المفتوحة، خلال مباراته في الدور الأول أمام البرازيلي تياجو مونتيرو، اليوم الأربعاء.



وعانى ألكاراز من التواء في الكاحل بعد نقطتين فقط من انطلاق اللقاء، وعلى الرغم من تلقيه العلاج وعودته إلى الملعب لينجح في كسر إرسال البرازيلي ويتقدم (1-0)، إلا أنه تأثر بشدة بالإصابة التي أثرت على تحركه ليفقد شوط إرساله وينسحب والنتيجة (1-1).



وقال ألكاراز بحسب ما نقل موقع رابطة اللاعبين المحترفين: "سأجرى غدا (الخميس) فحوصات على الكاحل وسنرى ما إذا كانت إصابة خطيرة أم لا".



وأضاف: "لدي شعور سيء، هذا أول انطباع لي، شعرت بالألم مباشرة عقب سقوطي، وظننت أنه من الصعب مواصلة اللعب إذا استمر ذلك الشعور".



وتابع: "بعد نقاط قليلة لم يكن الشعور أفضل وعانيت من الألم ولم أتحرك بصورة جيدة، علمت أنه من المستحيل المواصلة، وسيزداد الأمر سوء لو واصلت لمباراة طويلة، وبالتالي قررت الانسحاب".



يذكر أن ألكاراز شارك في ريو للمرة الأولى في عام 2020، وتوج باللقب في عام 2022، وحل وصيفا في نسخة العام الماضي.

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