ألكانتارا يحلم بعرض ضخم من الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن اللاعب تياغو ألكانتارا في طريقه للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.



قالت صحيفة ريليفو إن "الريدز" لن يجدد عقد الدولي الإسباني السابق الذي ينتهي في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن لاعب برشلونة السابق يحلم بالحصول على عرض ضخم من الدوري السعودي.



وتابعت "تياغو ألكانتارا لم يلعب هذا الموسم سوى 5 دقائق فقط ضد آرسنال، كما أنه يحصل على أحد أعلى الرواتب في ليفربول، حوالي 10 ملايين إسترليني، حيث يعاني حالياً من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال العام، ومن المتوقع ألا يعود قبل نهاية الموسم".

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وأضافت "الدوري السعودي من الوجهات المغرية بالنسبة إلى لاعب ليفربول، كما أن اللاعب يتوقع أيضاً أن يحصل على عرض من الدوري القطري، إذ زار الدوحة في عدة مناسبات، خاصة أن شقيقه رافينيا ألكانتارا يلعب في صفوف العربي".



واختتمت "لاعب الوسط الإسباني يأمل أن يحصل من خلال خطوته المقبلة على الكثير من الأموال قبل الاعتزال، بينما في الوقت نفسه لم يصله حتى الآن أي عرض رسمي".

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