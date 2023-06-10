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السبت، 10-06-2023 03:44 م

أليجري يدير ظهره لأموال الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - يرفض ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، العروض المقدمة إليه، من أجل خوض تجربة التدريب في الدوري السعودي.

ويتمتع أليجري باهتمام متزايد من جانب الهلال السعودي، لخلافة رامون دياز، مع منحه 4 أضعاف راتبه الحالي مع الفريق الإيطالي.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن العروض السعودية لم تؤثر على أليجري، الذي يفضل البقاء مع السيدة العجوز.

وتابعت الصحيفة "أليجري لا يتردد في تأكيد استمراره كمدرب لليوفي في الموسم المقبل رغم العروض المغرية من إدارة الهلال".

ونوهت "عائلة أليجري تعتبر مدينة تورينو بمثابة موطن حقيقي بالنسبة لها ولا تفضل الانتقال إلى بلد آخر".

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن يوفنتوس لا يخشى رحيل ماسيمليانو أليجري في الصيف الحالي، ومتأكد من بقاء المدرب.

وأنهى يوفنتوس، مشاركته في الدوري الإيطالي، باحتلال المركز السابع برصيد 62 نقطة.

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