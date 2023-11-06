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الإثنين، 06-11-2023 02:48 م

أليجري يستبعد يوفنتوس من المرشحين للقب الكالتشيو

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الوكيل الإخباري - واصل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تكرار تصريحاته حول ابتعاد فريقه عن كونه مرشحا للفوز بلقب الاسكوديتو هذا الموسم.

وحقق اليوفي فوزا صعبا على فيورنتينا، بنتيجة 1-0، بالجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، ليواصل مطارد المتصدر إنتر بعدما رفع رصيده لـ26 نقطة بفارق نقطتين عن النيراتزوري.

وقال أليجري في تصريحاته لقناة "DAZN": "اللعب ضد فيورنتينا دائما يكون معقدا، لأنهم يهاجمون ويتحركون لكن لاعبي فريقي قدموا أداءً رائعًا".


وأضاف: "لقد سجلنا الهدف وعانينا أكثر في الشوط الأول، في الثاني لم يقم تشيزني بأي تصد بالرغم من كثرة الكرات العرضية، نأسف فقط لأنه بمجرد أن تغلبنا على ضغطهم، لم نستفد إلى أقصى حد من المواقف الهجومية المرتدة عندما تواجدت المساحات".

وتابع "يجب الفوز بالمباريات بالمعاناة والدفاع الجيد، كنا بحاجة إلى أن يتقدم كوستيتش إلى العمق قليلا لكي يساهم في منع تقدم نيكو جونزاليس، وهو الأمر الذي لم يتم بشكل كافٍ في الشوط الأول".

وزاد: "فيورنتينا لعب مباراة جيدة جدا ولا يسعنا إلا أن نرفع القبعة لهم، نحن دافعنا بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، وكانت هناك خطورة واحدة فقط، روجاني وبريمر وجاتي يمكنهم الدفاع في مساحات مفتوحة، لكنهم يتعلمون الدفاع بشكل أفضل في منطقة الجزاء الآن".

وحول تسجيل فابيو ميريتي لهدفه الأول بقميص يوفنتوس، علق المدرب: "أنا سعيد من أجله لأنه يتعرض للانتقاد أحيانا بسبب مستواه، نحن نحتاج إلى انتظار نضج اللاعبين الشباب ومساعدتهم من خلال التعلم من الأخطاء".

واستطرد أليجري: "علينا التطلع للأمام دائما، لكن هذا لا يعني الفوز بالاسكوديتو، إنتر وميلان ونابولي جاهزون بشكل أفضل، وهم أكثر تماسكا، بينما نقوم بتكوين فريق يضم بعض اللاعبين الشباب وقليلي الخبرة".

وختم: "مباراة الإنتر لا تعني شيئا (في الترتيب)، إنه موسم طويل للغاية، وعلينا أن نعمل على تحسين نقاط الضعف لدينا، النيراتزوري بني في سنوات عديدة من أجل الفوز بالاسكوديتو".

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