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السبت، 16-12-2023 12:42 م

أليجري يشيد بالتحكيم رغم تعثر يوفنتوس

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الوكيل الإخباري - علق ماسميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، على تعادل الفريق مع جنوى (1-1)، الجمعة بملعب لويجي فيراريس، ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديلو سبورت": "الحكم دافيدي ماسا أدار المباراة بشكل جيد، أنا لا أقيم الحكام لأنها ليست مهمتي.. ودعونا لا نثير الجدل".

وأكد الخبير التحكيمي لوكا ماريلي، أن يوفنتوس كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ثانية أمام جنوى، بعد لمسة يد على ماتيا باني (مدافع جنوى)، لكن دافيدي ماسا، لم يحتسبها، وأكمل اللعب.

وعما إذا افتقد يوفنتوس لخدمات رابيو، قال: "ميريتي لعب مباراة جيدة، كان علينا أن نكون أكثر حدة في بعض الفرص لكن هذه هي كرة القدم، وكان لدينا ردة فعل في مباراة مونزا بينما اليوم لم ننجح في ذلك". 

وتابع: "قدمنا أداء جيدا اليوم لكننا بحاجة إلى التطور، وللبقاء في القمة يجب أن نكون أكثر فعالية، وكان ينبغي أن يكون لدينا المزيد من الهدوء، ورغم ذلك إنها نقطة مهمة.. وأنا سعيد بالأداء".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر، الذي يمكنه تعزيز صدارته لجدول الترتيب حال فوزه على لاتسيو يوم الأحد المقبل، في المقابل رفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز 14.

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