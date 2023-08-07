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الإثنين، 07-08-2023 03:22 م

أمرابط بطل صفقة خيانة جديدة في إيطاليا

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الوكيل الإخباري -  ارتبط اسم المغربي سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا، بانتقال محتمل قد يدرج ضمن صفقات الخيانة التاريخية في الكالتشيو.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، انضم يوفنتوس إلى سباق التعاقد مع أمرابط هذا الصيف، حيث أن اللاعب يحظى بإعجاب المدرب ماسيميليانو أليجري، وكريستيانو جيونتولي المدير الرياضي.

وقرر يوفنتوس التحرك صوب صفقة أمرابط، عقب خسارته لصفقتي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفرانك كيسي أمام الأندية السعودية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن أمرابط هدف رئيسي لمانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن الشياطين الحمر لم يبدأوا مفاوضات ضمه حتى الآن.

وأوضحت أن يوفنتوس يدرك أن طلبات فيورنتينا في الصفقة هي 25 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى المتغيرات.

يذكر أن هناك عداوة تاريخية بين يوفنتوس وفيورنتينا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لذا يرفض جمهور الفيولا انتقال أي لاعب من النادي إلى السيدة العجوز.

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