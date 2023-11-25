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السبت، 25-11-2023 12:30 م

أمرابط لن يستمر مع مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم سفيان أمرابط لن يستمر مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن الدولي المغربي الذي يلعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع النادي الإنجليزي قادماً من فيورنتينا يعيش وضعية معقدة في أولد ترافورد.

وذكرت: "لاعب الوسط لم يندمج مع خطط المدرب إريك تن هاغ، وفي الوقت نفسه يميل اليونايتد إلى عدم تفعيل بند شراء عقده من الفيولا عقب نهاية الموسم".

وأضافت: "الإصابات والأخطاء التي ارتكبها وكلفت الفريق أهدافاً في مرماه أدت إلى جلوسه على مقاعد البدلاء، حيث لم يعد المدرب الهولندي مقتنعاً به، رغم أنه عمل معه بالفعل في أكاديمية أوتريخت".

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واختتمت: "أمرابط الذي كان خياراً قوياً لدى برشلونة في الفترة الماضية لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، أصبح مرشحاً لمغادرة الدوري الإنجليزي، خاصة أن مانشستر يونايتد يتجه لعدم دفع 21 مليون جنيه إسترليني نظير الحصول على خدماته بشكل دائم".

 

ملاعب 

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