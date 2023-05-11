أمرابط يتصدر قائمة بدلاء بوسكيتس

الوكيل الإخباري - بدأت تحركات برشلونة، لإبرام التعاقد مع محور ارتكاز مميز، لتعويض رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس. وكان برشلونة، قد أصدر أمس الأربعاء، بيانا رسميا، للإعلان عن رحيل بوسكيتس بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده مع البلوجرانا. وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة بدأ في وضع الأسماء البديلة وعلى رأسها البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وولفرهامبتون. وأضافت الصحيفة: "لا يوجد إجماع داخل النادي على نيفيز، حيث لا يرونه كمحور ارتكاز ولا يلعب بهذه الطريقة مع فريقه وولفرهامبتون".



وأشار التقرير، إلى أن الأنظار اتجهت للمغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا، بل إنه جاء قبل جوندوجان نجم مانشستر سيتي، في قائمة المطلوبين. وأفادت الصحيفة، أن فرص أمرابط أصبحت كبيرة، لكن كل شيء يعتمد على حل أزمة اللعب المالي النظيف.

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