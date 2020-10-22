أمرابط يزيد معاناة النصر

الوكيل الإخباري _ سيغيب المغربي نور الدين أمرابط عن صفوف فريقه النصر خلال لقاء التعاون اليوم الخميس بالجولة الثانية من الدوري السعودي للإصابة.



وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أمرابط أظهرت عدم قدرته على المشاركة في مباراتي التعاون ثم الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ.



ولم تتحدد مدة غياب أمراط عن صفوف الفريق وفترة العلاج التي سيحتاجها للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

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المصدر : ملاعب

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