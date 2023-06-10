أمرابط يضع بايرن ميونخ خيارا ثالثا

الوكيل الإخباري - يسعى نادي بايرن ميونخ إلى التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، خلال الميركاتو الصيفي.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سفيان أمرابط لا يمنح الأولوية للانتقال إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، حيث يفضل انتظار عرض برشلونة لبعض الوقت.



ويحلم اللاعب المغربي بتمثيل برشلونة، وكان يرغب في استكمال الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد أن أوقفها مسؤولو فيورنتينا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أمرابط يفضل اللعب في الليجا خلال الموسم المقبل، لذلك يمنح أيضًا الأولوية للتوقيع مع أتلتيكو مدريد كخيار ثانٍ، قبل أن يفكر في عرض بايرن ميونخ.



ويرتبط سفيان أمرابط بعقد مع فيورنتينا حتى صيف 2024، مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.



وخسر أمرابط في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام وست هام (1-2)، في مباراة شهدت أحداثًا مثيرة بعد هجوم الجماهير الإنجليزية على لاعبي الفيولا بإلقاء زجاجات المياه خلال المباراة.

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