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الثلاثاء، 25-07-2023 03:13 م

أمرابط يعاقب ليفربول

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الوكيل الإخباري -  رد المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، على العرض الذي قدمه ليفربول من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف.

وأبدى ليفربول اهتمامه بضم أمرابط منذ تألقه مع أسود الأطلس في مونديال 2022، لكنه تأخر في إرسال عرض للنجم المغربي.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، تواصل ليفربول مع أمرابط في الأيام الأخيرة وقدم له عرضا للانتقال إلى "آنفيلد"، لكن اللاعب رفضه وفضل انتظار مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد ينتظر التخلص من بعض اللاعبين، ثم سيواصل مفاوضاته مع فيورنتينا بشأن صفقة أمرابط.

وزعمت تقارير إسبانية حدوث اتصالات مباشرة في الأيام الأخيرة بين الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد وأمرابط، لإقناع الأخير بالانتقال إلى "أولد ترافورد".

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