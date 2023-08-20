الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

توجه لإقرار نظام لحقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين في الضمان

40 ألف طن استيراد الأردن من الأسماك والإنتاج المحلي يصل 3%

اصدار جديد من البنك المركزي اعتبارا من نهاية الشهر الحالي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

دائرة ضبط ناقلات الأمراض تسجل 16 ألف طلب خدمة الشهر الماضي

قرارات صادرة عن نادي الوحدات

تنويه امني بشأن باصات طلبة المدارس

تهنئة سعيد بيك المشاقبه بمناسبة حصوله على الماجستير

الامن العام : العثور على جثة فتاة اسفل جسر عبدون

قرارات صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك

الأحد، 20-08-2023 06:23 م

أميرة سعودية ترحب بنيمار بطريقة أشعلت مواقع التواصل

F36VwPYW4AAQiOt


الوكيل الاخباري- رحبت نائب وزير السياحة السعودي، الأميرة هيفاء محمد آل سعود، بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المملكة، بعد انضمامه إلى صفوف نادي الهلال، قادما من باريس سادن جيرمان الفرنسي.

وكتبت الأميرة هيفاء محمد آل سعود، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "‌‎هلا نيمار في السعودية، موطن الأبطال والنجوم، وأرض الحفاوة والكرم، قريبا بنشوفهم طالبين كبسة، ويصورون كرك وكاشتين بالنفود".

اضافة اعلان

 

وأعلن نادي الهلال يوم الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميا مع نيمار، بعقد يمتد حتى عاما 2025.

ووصل النجم البرازيلي، البالغ من العمر 31 عاما، إلى العاصمة الرياض يوم الجمعة الماضي، وتم تقديمه للجماهير مساء أمس السبت، قبيل انطلاق مباراة "الزعيم أمام ضيفه نادي الفيحاء (1-1)، على ملعب الملك فهد الدولي، بحضور أكثر من 59 ألف متفرج.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

قرارات صادرة عن نادي الوحدات

8202320154640338203754

رقم جديد لأنشيلوتي مع ريال مدريد

820232016851923633482 (1)

صقور الأردن تهزم فنزويلا وديا.. وتواجه جنوب السودان

820232016221809638377

نيمار يغرد باللغة العربية بعد الحفل الأسطوري

8202320111217244142921

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

82023209408233825392

السلطات السعودية تصدر بيانا بعد اقتحام مشجعين ملعب مباراة كرة القدم

أخبار متعلقة
00

نيمار يصل إلى السعودية ليلتحق بصفوف هذا الفريق

820231611315821778840

رسالة غير متوقعة من باريس لوداع نيمار

64dbcc4a4c59b761803bd2a1

الهلال السعودي يبرم صفقة مدوية مع لاعب عربي!

820239102427433056104

برشلونة يعلق لأول مرة على عودة نيمار

820238153522561392478

السعودية مفتاح عودة نيمار إلى برشلونة

8202381264795316808 (1)

تشيلسي يقرر بشأن صفقة نيمار