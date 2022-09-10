أمين الشناينة يسجل أول هاتريك بالدوري ويتصدر قائمة الهدافين

الوكيل الإخباري - استطاع نجم النادي الفيصلي أمين فريد الشناينة تصدر قائمة هدافي الدوري الاردني للمحترفين بفضل الهاترك الذي أحرزه في مرمى نادي السلط ضمن الاسبوع 17 من عمر الدوري.

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ورفع الشناينة رصيده من الاهداف الشخصية لـ 8 أهداف وبفارق هدف عن مهاجم شباب الأردن دوجلاس وحل في المركز الثالث مهند ابو طه لاعب الوحدات ومجدي العطار مهاجم الفيصلي برصيد 6 أهداف.



ويعتبر الهاتريك الذي سجله أمين الشناينة هو الاول في هذا الموسم من بطولة الدوري الاردني للمحترفين.

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