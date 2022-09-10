السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

إدارة الازمات : إغلاقات طرق وصافرات انذار واخلاء مدارس ضمن تمرين الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

السبت، 10-09-2022 12:06 م

أمين الشناينة يسجل أول هاتريك بالدوري ويتصدر قائمة الهدافين

9202210115430736278910


الوكيل الإخباري -  استطاع نجم النادي الفيصلي أمين فريد الشناينة تصدر قائمة هدافي الدوري الاردني للمحترفين بفضل الهاترك الذي أحرزه في مرمى نادي السلط ضمن الاسبوع 17 من عمر الدوري.

اضافة اعلان

 

ورفع الشناينة رصيده من الاهداف الشخصية لـ 8 أهداف وبفارق هدف عن مهاجم شباب الأردن دوجلاس وحل في المركز الثالث مهند ابو طه لاعب الوحدات ومجدي العطار مهاجم الفيصلي برصيد 6 أهداف.

ويعتبر الهاتريك الذي سجله أمين الشناينة هو الاول في هذا الموسم من بطولة الدوري الاردني للمحترفين.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202210163318324736718

في وداع الملكة إليزابيث.. رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو

9202210131425123019637

ما هي قيمة الجوائز المالية للهلال والزمالك في كأس "سوبر لوسيل" ؟

9202210153630569779585

الوحدات يطلب حكاما أجانب أمام الحسين إربد لأول مرة

9202210143638375566892

قرار هام من اتحاد كرة القدم بشأن بطولة كأس الأردن

920221095422804516079

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

9202210103727573967984

الشنانية: لم يتبق للفيصلي إلا التتويج

أخبار متعلقة
92022109344595433920

استقالة المدير الفني لفريق السلط

9202281457974689132

الفيصلي والوحدات يواجهان السلط ومعان بدوري المحترفين غدا

920227102725971856799

الرمثا والحسين إربد في ديربي مثير بالدوري غدا الخميس

920225213029510168462

نجم الفيصلي براء مرعي إلى سبيتار

920224125356545319167

الفيصلي والوحدات يستمران بتقاسم صدارة دوري المحترفين

239884078_1161843537659683_3209033686102543683_n

الوحدات والفيصلي يتقاسمان صدارة الهدافين