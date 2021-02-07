الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد - اسماء

متعب السقار يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح - صور

قعوار لـ الوكيل : خسائر قطاع القرطاسية نحو 100 مليون دينار

التربية لـ الوكيل : نرصد تسجيل اصابات كورونا في المدارس والوضع مطمئن

سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

عبيدات يتحدث عن خيارات الحظر الشامل

أردنيون يتمنون استمرار التعليم الوجاهي

توجيهات عاجلة من الديوان الملكي بشأن الفنان متعب السقار

3 وفيات بحادث مروع في عمان

بيان هام من الضمان الاجتماعي

الأحد، 07-02-2021 12:50 م

أنباء حول اعتزال راموس

1-1412419


الوكيل الإخباري _ يعيش النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، اوقاتا عصيبة، قد تدفعه إلى اعتزال كرة القدم، على طريقة أحد أساطير برشلونة.

راموس وقع بسلسلة من الأخطاء الكارثية في الآونة الأخيرة، بحسب ما أوضحته آخر المستجدات الصحفية فقد دخل اللاعب في خلاف شديد مع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد.

إذ يرغب اللاعب في الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في سانتياجو برنابيو حتى صيف 2024. بينما تصر إدارة الريال على منحه عامًا واحدًا فقط.


وحسب الإعلامي بيدرول في برنامج El chiringuito الشهير فإن في ريال مدريد يعتبرون رحيل راموس أكيداً في 30 يونيو.


كما لم يقم ريال مدريد بتمديد عقد قائده إلى الآن ومازاد من الأمور تعقيداً غيابه لمدة شهرين تقريباً بعد مشكلة الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى بالإضافة إلى الإصابة الأخيرة التي ستجعله يغيب لشهر إضافي.



بالإضافة لذلك، ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، أن راموس تحامل على آلام شديدة في الركبة. ورفض الاستماع إلى نصيحة أطباء النادي المدريدي، بالخضوع إلى عملية جراحية، لكنه بات الآن في أشد الحاجة إليها.

إصابة راموس ستحرمه من مواجهة أتالانتا في إطار دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في تقرير سابق، تناولته صحيفة آس الإسبانية، ربطت خلاله بين ما يعيشه راموس، وما خاضه الحارس الإسباني فيكتور فالديز في وقت سابق مع برشلونة.

فالديز كان في موسمه الأخير مع برشلونة، يرفض البقاء في كامب نو، حيث فضل وقتها الرحيل إلى موناكو، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة.

ما حدث بالفعل، حيث وقع وقتها مع العملاق الفرنسي، بصفة رسمية، وفجأة.. تعرض فالديز إلى إصابة خطيرة، دفعت موناكو إلى اللجوء إلى فيفا من أجل فسخ العقد، وعدم تفعيله.

وبات الحارس الإسباني في ورطة، حيث خسر كل شيء في لحظة واحدة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يتعين عليه الحذر بشدة، حيث أنه قد يعيش مصير فالديز. حال لم يوافق على تجديد العقد، ما يبدو أنه يتحقق حاليًا

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Eh9sausXcAA1fVv

الهلال يرفض صفقة تيكسيرا

20180217202404056

محمد صلاح يدعم الأهلي قبل مباراة بايرن ميونيخ

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

fab0e568b9a3a725fed0de477916a3eb

ليفربول يستعيد 3 من أسلحته القاتلة

ليونيل-ميسي

ميسي غاضب من شائعات انتقاله إلى باريس سان جيرمان

afp-8e4328ffb2c3b5fb66eaa78dc3d42dcab8ff8add

كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله

أخبار متعلقة
1604900590439

زيدان يقرر مغادرة ريال مدريد!!

kyl-730x438

مبابي في ريال مدريد !! .. خيارات على طاولة الملكي لتمويل الصفقة

72AFDF4525993

برشلونة يمنع ريال مدريد من تجديد عقد راموس

124-154223-sergio-ramos-34years_700x400

راموس الى باريس سان جيرمان مجانا !!

قطبا-مانشستر-يتنافسان-على-التعاقد-مع-سيرجيو-راموس (Custom)

أزمة راموس في ريال مدريد.. الطرف الثالث

202010240735543554

باريس سان جيرمان يرد على التعاقد مع راموس