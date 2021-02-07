أنباء حول اعتزال راموس

الوكيل الإخباري _ يعيش النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، اوقاتا عصيبة، قد تدفعه إلى اعتزال كرة القدم، على طريقة أحد أساطير برشلونة.



راموس وقع بسلسلة من الأخطاء الكارثية في الآونة الأخيرة، بحسب ما أوضحته آخر المستجدات الصحفية فقد دخل اللاعب في خلاف شديد مع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد.



إذ يرغب اللاعب في الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في سانتياجو برنابيو حتى صيف 2024. بينما تصر إدارة الريال على منحه عامًا واحدًا فقط.





وحسب الإعلامي بيدرول في برنامج El chiringuito الشهير فإن في ريال مدريد يعتبرون رحيل راموس أكيداً في 30 يونيو.





كما لم يقم ريال مدريد بتمديد عقد قائده إلى الآن ومازاد من الأمور تعقيداً غيابه لمدة شهرين تقريباً بعد مشكلة الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى بالإضافة إلى الإصابة الأخيرة التي ستجعله يغيب لشهر إضافي.







بالإضافة لذلك، ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، أن راموس تحامل على آلام شديدة في الركبة. ورفض الاستماع إلى نصيحة أطباء النادي المدريدي، بالخضوع إلى عملية جراحية، لكنه بات الآن في أشد الحاجة إليها.



إصابة راموس ستحرمه من مواجهة أتالانتا في إطار دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



في تقرير سابق، تناولته صحيفة آس الإسبانية، ربطت خلاله بين ما يعيشه راموس، وما خاضه الحارس الإسباني فيكتور فالديز في وقت سابق مع برشلونة.



فالديز كان في موسمه الأخير مع برشلونة، يرفض البقاء في كامب نو، حيث فضل وقتها الرحيل إلى موناكو، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة.



ما حدث بالفعل، حيث وقع وقتها مع العملاق الفرنسي، بصفة رسمية، وفجأة.. تعرض فالديز إلى إصابة خطيرة، دفعت موناكو إلى اللجوء إلى فيفا من أجل فسخ العقد، وعدم تفعيله.



وبات الحارس الإسباني في ورطة، حيث خسر كل شيء في لحظة واحدة فقط.



وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يتعين عليه الحذر بشدة، حيث أنه قد يعيش مصير فالديز. حال لم يوافق على تجديد العقد، ما يبدو أنه يتحقق حاليًا



اضافة اعلان



المصدر : ملاعب



