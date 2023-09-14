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الخميس، 14-09-2023 01:27 م

أنباء سارة تسعد تشافي بسبب غوندوغان

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الوكيل الإخباري - قالت صحية ماركا الإسبانية إن المدرب تشافي هرنانديز تلقى أنباءً سارة قبل عودة منافسات الدوري الإسباني عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لمباريات "فيفا".

ذكرت الصحيفة أنه تأكد عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها إيلكاي غوندوغان مع منتخب ألمانيا خلال مواجهة نظيره الفرنسي الثلاثاء الماضي.

وأوضحت: "استبعدت الاختبارات التي خضع لها الدولي الألماني الأربعاء في برشلونة احتمالية تعرضه لإصابة كبيرة في أسفل الظهر".

وأضافت: "تسبب لاعب خط الوسط الألماني البالغ من العمر 32 عاماً في ذعر خلال المباراة الودية بين فرنسا وألمانيا الثلاثاء، ولم يتمكن لاعب برشلونة من إكمال المباراة وحل محله باسكال في الدقيقة 25، بعد تعرضه لضربة قوية أسفل الظهر، وسقط بشكل سيئ بعد صراع حول كرة هوائية مع رابيو".

واختتمت: "لا يعاني لاعب وسط البرسا سوى من ضربة في الظهر، وبالتالي سيكون متاحاً لمباراة السبت المقبل ضد بيتيس، إلا إذا منحه تشافي راحة ويكون أحد اللاعبين الذين يدور تفكيرهم حول مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد أنتويرب البلجيكي".

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