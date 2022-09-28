أنباء سعيدة لمانشستر يونايتد قبل الديربي

الوكيل الإخباري - تلقى مانشستر يونايتد أنباء مشجعة، قبل مواجهته المرتقبة أمام جاره مانشستر سيتي، مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، أن لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بات مرشحا ليكون لائقا لديربي مانشستر، إثر تعافيه من الإصابة.



وابتعد مهاجم مانشستر يونايتد، منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز يونايتد 3-1 على آرسنال المتصدر، وسجل راشفورد هدفين في تلك المباراة، كما سجل في الفوز 2-1 على الغريم اللدود ليفربول.



وجاء هذا التألق، بعد عام صعب عانى خلاله لاستعادة أفضل مستوياته، تحت قيادة المدربين السابقين أولي جونار سولسكاير ورالف رانجنيك.



لكن الإصابة جعلته يغيب عن مباراتي يونايتد في مسابقة الدوري الأوروبي ضد ريال سوسيداد وشيريف تيراسبول، كما جعلته غير متاح لمنتخب إنجلترا، بعدما كان متوقعا أن يتم استدعاؤه إثر تحسن أدائه.

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